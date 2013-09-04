Чем полезны семечки тыквы

Вы любите тыквенные семечки? А знаете ли вы, в чем польза этих, неказистых и невзрачных на первый взгляд, семян?

Тыквенные семечки - чем полезны для сердца и сосудов

Тыквенные семечки в достаточном количестве содержат магний, полезный для нормальной работы сердца. Магний улучшает работу сердечной мышцы и препятствует нарушению ритма.

Как известно, высокий уровень холестерина провоцирует развитие сердечнососудистых заболеваний. А фитостеролы, содержащиеся в тыквенных семечках, способствуют снижению уровня холестерина в крови.

Тыквенные семечки стабилизируют кровяное давление, благодаря чему особенно полезны для гипертоников.

Тыквенные семечки - чем полезны для работы головного мозга

Содержащаяся в тыквенных семечках аминокислота триптофан обеспечивает выработку в нашем организме в серотонина, который способствует полноценному ночному сну. Достаточное содержание цинка в тыквенных семечках способствует нормальной работе головного мозга, улучшает память, снижает общую утомляемость нашего организма.

Тыквенные семечки - чем полезны для профилактики диабета

Тыквенные семечки содержат большое количество белка, который легко усваивается нашим организмом. Благодаря этому эффективно снижается уровень сахара в крови, что особенно важно для профилактики диабета, а также для тех, кто борется с лишним весом и стремится похудеть.

Тыквенные семечки - чем полезны для кишечника

Клетчатка, входящая в состав тыквенных семечек, улучшает работу кишечника и способствует его регулярному опорожнению. Тем, кто часто страдает запорами, следует обязательно включить в рацион тыквенные семечки.

Тыквенные семечки - чем полезны для борьбы с глистами

Тыквенные семечки - самое верное и эффективное народное средство от гельминтов. Люди, страдающие от этих паразитов, благодаря семенам из тыквы, способны излечиться буквально за несколько дней.

Тыквенные семечки - чем полезны для вестибулярного аппарата

Тем, кто страдает от морской болезни, рекомендуется употреблять тыквенные семечки, т.к. они помогают преодолеть приступы тошноты во время сильной качки.

Тыквенные семечки - чем полезны для беременных

Кроме того, тыквенные семечки эффективны во время приступов тошноты на ранних сроках беременности. Многие беременные женщины именно благодаря употреблению тыквенных семечек спасаются от сильного токсикоза.

Тыквенные семечки - чем полезны для мужчин

В тыквенных семечках в достаточном количестве содержатся омега-3 жирные кислоты и цинк, что является профилактикой простатита и снижает риск заболеваний предстательной железы у мужчин.

Тыквенные семечки - кому противопоказаны

Не стоить увлекаться тыквенными семечками людям, с серьезными нарушениями желудочно-кишечного тракта, с плохой проходимостью кишечника и тем, у кого повышена кислотность желудочного сока.

Разумеется, людям с индивидуальной непереносимостью этого продукта также следует исключить из своего рациона тыквенные семечки.

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