Почему 25-40 лет - самый опасный возраст для женщин

Чаще всего алкозависимыми становятся женщины в 25 и 40 лет. Такую закономерность заметил столичный нарколог Анатолий Муляр.

"По моим наблюдениям, нету более опасного возраста для женщин, чем в 25 и 40 лет, - говорит Анатолий Васильевич. - На это есть свои причины и объяснения. В 25 лет к алкоголизму больше подвержены женщины, в жизни которых ничего нет, кроме работы. Это и кризисная группа девушек, посещающих клубы или медленно спивающихся на корпоративах. Есть и так называемые домохозяйки, удачно вышедшие замуж, но не счастливые в своем браке. Эти спиваются тихо и в четырех стенах".

По словам нарколога, 40-летние женщины садятся на стакан из-за семейного кризиса, когда дети вырастают, а любимый человек отдаляется.

Киевлянке Евгении Щербатюк в мае исполнилось 37 лет. В прошлом году она преодолела алкозависимость в одном из столичных диспансеров. Говорит, на стакан села благодаря коллегам по работе и регулярным корпоративам.

"Я адвокат. Не спиться в этой профессии сложно, потому что каждое выигранное дело празднуют бутылкой дорогой выпивки, - объясняет Евгения. - В диспансер на лечение ложилась дважды, потому что срывалась. Думала, не сопьюсь никогда, потому что водки не употребляла. Каждое выигранное дело с коллегами праздновали в баре. Могли за ночь тысячу гривен на коктейли спустить. Когда отказывалась от выпивки, коллеги обижались: "Ты что не с нами? Чего ты как чужая?"

Когда женщине перестали помогать таблетки от похмелья, каждое утро начала опохмеляться. Регулярно к кофе после завтрака употребляла 100 гр коньяка.

"Бутылке я радовалась, как сантехник, - вспоминает бывшая алкозависимая. - Когда в знак благодарности дарили кофе, то откровенно кривилась: лучше бы вы коньячок принесли. Сделала в своем кабинете минибар. Когда поняла, что без алкоголя не могу прожить и дня, записалась в клуб анонимных алкоголиков на Контрактовой площади. В зале сидела половина женщин. Треть из присутствующих призналась, что сели на стакан из-за фуршетов, корпоративов, дискотек. Кто-то начал выпивать из-за несчастной любви, некоторые в спиртном пытался забыть о безработице, предательстве или потере близкого человека".

gazeta.ua