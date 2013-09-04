Нардепы против пожизненного лишения прав пьяных водителей

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения смертности на дороге» (№ 2454).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали лишь 118 из 387 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Верховная Рада отправила этот законопроект на доработку в комитеты.

Законопроектом предлагалось внести изменения в статью 286 Уголовного кодекса Украины, в соответствии с которыми, если во время ДТП есть погибшие или же люди получили повреждения средней тяжести или тяжкие телесные повреждения и было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, то этот водитель карается лишением свободы на срок 10 лет, с пожизненным лишением права управлять транспортными средствами.