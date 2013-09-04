Сильные, густые волосы - символ здоровья и молодости

Сильные, густые волосы традиционно являются символом здоровья, молодости и красоты. Именно поэтому выпадение волос так часто нас расстраивает.

Рассмотрим наиболее распространенные причины выпадения волос и методы защиты и лечения.

Выпадение волос из-за малоподвижного образа жизни

Мало-кто задумывается над тем, что кровоснабжение корней волос напрямую зависит от общего обмена веществ.

Количество и качество крови в организме человека, ведущего здоровый образ жизни, гарантирует не только питание волосяного фолликула, но и нормальную работу кожи волосистой части головы.

Известно, что чрезмерная выработка секрета сальных желез приводит к ускоренному выпадению волос, а недостаточная - к ухудшению качества волоса (становится тусклым и ломким).

Для борьбы с гиподинамией в данном случае идеально подходит бег и быстрая ходьба.

Выпадение волос из-за несбалансированного питания

Волосы для нормального роста и развития нуждаются в витаминах А, С, витаминах группы В.

Кроме этого, необходимы магний, йод, селен, фосфор и железо.

При нормальном рационе, включающем в себя свежие овощи и фрукты, зелень, мясо (лучше говядину) волосы получают достаточно витаминов и микроэлементов.

Однако есть ряд состояний, которые требуют дополнительного приёма витаминов: беременность, перенесённые заболевания, хронические воспалительные процессы.

Выпадение волос из-за постоянного стресса

Постоянное нервное напряжение нарушает питание волосяного фолликула. Связано это с известным для медиков фактом, что нервные окончания не только источник информации, но и питательный канал для целого ряда структур кожи.

Выпадение волос из-за жестокого обращения с ними.

Некоторые виды причесок держат волосы в постоянно натянутом положении.

Из-за этого травмируются корни волос.

Своевременная смена прически и лечебные маски помогут избежать дефектов.

Выпадение волос из-за неподходящих средств ухода за волосами.

Довольно часто выпадение волос прекращается после замены шампуня, геля, лечебных масок на более подходящие именно для вас аналоги.

Дело в том, что в состав этих средств зачастую входят десятки различных веществ как растительного, так и химического происхождения.

На любой из компонентов ваш организм может отреагировать местным воспалительным процессом. Как итог - выпадение волос.

В случае, если с вами приключилась подобная неприятность, нелишним будет визит к аллергологу.

Обычно в таких случаях назначаются кожные пробы, позволяющие точно определить причину.

Это позволит вам избежать выпадения волос в дальнейшем.

Выпадение волос из-за приема оральных контрацептивов

Рост и выпадение волос у женщин напрямую связаны с соотношением женских и мужских гормонов в организме.

Поскольку оральные контрацептивы - гормональные препараты, эффект выпадения волос довольно часто наблюдается при старте контрацепции, смене контрацептива и отмене препарата. Именно в этот период колебание гормонального фона может вызвать выпадение волос.

Если же на фоне приема контрацептивов волосы выпадают постоянно - нужно обязательно проконсультироваться с гинекологом-эндокринологом.

Химиотерапия, грибковые заболевания, некоторые лекарственные средства также вызывают выпадения волос.

В данном случае важно вылечить основную причину, в чем поможет врач соответствующей специальности.

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