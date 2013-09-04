Сильные, густые волосы - символ здоровья и молодости
Почему они выпадают
Сильные, густые волосы традиционно являются символом здоровья, молодости и красоты. Именно поэтому выпадение волос так часто нас расстраивает.
Рассмотрим наиболее распространенные причины выпадения волос и методы защиты и лечения.
Выпадение волос из-за малоподвижного образа жизни
Мало-кто задумывается над тем, что кровоснабжение корней волос напрямую зависит от общего обмена веществ.
Количество и качество крови в организме человека, ведущего здоровый образ жизни, гарантирует не только питание волосяного фолликула, но и нормальную работу кожи волосистой части головы.
Известно, что чрезмерная выработка секрета сальных желез приводит к ускоренному выпадению волос, а недостаточная - к ухудшению качества волоса (становится тусклым и ломким).
Для борьбы с гиподинамией в данном случае идеально подходит бег и быстрая ходьба.
Выпадение волос из-за несбалансированного питания
Волосы для нормального роста и развития нуждаются в витаминах А, С, витаминах группы В.
Кроме этого, необходимы магний, йод, селен, фосфор и железо.
При нормальном рационе, включающем в себя свежие овощи и фрукты, зелень, мясо (лучше говядину) волосы получают достаточно витаминов и микроэлементов.
Однако есть ряд состояний, которые требуют дополнительного приёма витаминов: беременность, перенесённые заболевания, хронические воспалительные процессы.
Выпадение волос из-за постоянного стресса
Постоянное нервное напряжение нарушает питание волосяного фолликула. Связано это с известным для медиков фактом, что нервные окончания не только источник информации, но и питательный канал для целого ряда структур кожи.
Выпадение волос из-за жестокого обращения с ними.
Некоторые виды причесок держат волосы в постоянно натянутом положении.
Из-за этого травмируются корни волос.
Своевременная смена прически и лечебные маски помогут избежать дефектов.
Выпадение волос из-за неподходящих средств ухода за волосами.
Довольно часто выпадение волос прекращается после замены шампуня, геля, лечебных масок на более подходящие именно для вас аналоги.
Дело в том, что в состав этих средств зачастую входят десятки различных веществ как растительного, так и химического происхождения.
На любой из компонентов ваш организм может отреагировать местным воспалительным процессом. Как итог - выпадение волос.
В случае, если с вами приключилась подобная неприятность, нелишним будет визит к аллергологу.
Обычно в таких случаях назначаются кожные пробы, позволяющие точно определить причину.
Это позволит вам избежать выпадения волос в дальнейшем.
Выпадение волос из-за приема оральных контрацептивов
Рост и выпадение волос у женщин напрямую связаны с соотношением женских и мужских гормонов в организме.
Поскольку оральные контрацептивы - гормональные препараты, эффект выпадения волос довольно часто наблюдается при старте контрацепции, смене контрацептива и отмене препарата. Именно в этот период колебание гормонального фона может вызвать выпадение волос.
Если же на фоне приема контрацептивов волосы выпадают постоянно - нужно обязательно проконсультироваться с гинекологом-эндокринологом.
Химиотерапия, грибковые заболевания, некоторые лекарственные средства также вызывают выпадения волос.
В данном случае важно вылечить основную причину, в чем поможет врач соответствующей специальности.