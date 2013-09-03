Повысят надбавку за уход за ребенком-инвалидом I группы

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты лиц, которые ухаживают за детьми-инвалидами и инвалидами I группы».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 345 из 382 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В законопроекте предлагается с 1 января 2014 года повысить надбавку за уход за ребенком-инвалидом подгруппы А одному из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей независимо от факта работы, учебы, службы; установить, что размер компенсационной выплаты одному из родителей, усыновителей, опекуну, попечителю за оказание социальных услуг по уходу за ребенком-инвалидом подгруппы А, а также одному из родителей, супругам инвалида I группы подгруппы А, которые оказывают им социальные услуги по уходу, не может быть ниже (в месяц) прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на день выплаты.

Также предлагается внести изменения в законы «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», которыми отнести к кругу застрахованных лиц одного из неработающих трудоспособных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, которые фактически осуществляют уход за детьми-инвалидами, а также неработающих трудоспособных лиц, которые осуществляют уход за инвалидами I группы или за престарелыми, которые по заключению медицинского учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе или достигли 80-летнего возраста, если такие неработающие трудоспособные лица получают надбавку в соответствии с законодательством. Периоды получения этими лицами надбавки предлагается засчитывать в страховой стаж и платить за них страховые взносы из государственного бюджета. В данное время к застрахованным лицам относятся вышеупомянутые категории лиц, которые осуществляют уход, но получают помощь или компенсацию в соответствии с законодательством.