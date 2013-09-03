В мире - глобальный дефицит медиков

В мире наблюдается глобальный дефицит медицинских кадров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева в ходе открытой онлайн-лекции для студентов, профессорско-преподавательского состава всех медицинских вузов и медицинского сообщества Украины о роли и месте врачей в современном мире.

Ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, Богатырева отметила, что для покрытия этого дефицита нужно не меньше 4 млн 250 тыс. работников сферы здравоохранения.

"Сегодня на 10 тыс. населения земного шара приходится 14 тыс. врачей, 29 тыс. медицинских сестер и акушеров. По данным ВОЗ, эти показатели не ограничены и колеблются в широких пределах в зависимости от региона. Австралия на 10 тысяч населения - 38,5 врача в Европе - 33,3, на американском континенте - 20,4, Куба - 67,2. Самая низкая обеспеченность врачами в Африке - на 10 тыс. населения 2,5 врача", - сказала министр.

По ее словам, в Украине на 10 тыс. населения - 27,3 врача. "Это меньший показатель по сравнению с большинством стран европейского региона и постсоветского пространства. Поэтому мы ставим себе задачу в ближайшие годы сделать оптимальное соотношение между врачом и средним медицинским персоналом и достичь среднеевропейского уровня обеспеченности врачами на 10 тыс. населения", - подчеркнула Богатырева.