С главврачами будут подписывать контракт на трехлетний срок

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении (о сроках заключения контрактов с руководителями государственных, коммунальных заведений здравоохранения)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 321 из 374 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается установить заключение контрактов с руководителями государственных, коммунальных заведений здравоохранения на трехлетний срок.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что после вступления в силу Закона Украины «Основы законодательства Украины об охране здоровья» применяется практика заключения контрактов с руководителями государственных, коммунальных заведений здравоохранения сроком на один год. Авторы законопроекта считают, что это порочная практика.

«Из-за ограниченности контракта таким малым сроком руководители государственных, коммунальных заведений здравоохранения чувствуют неуверенность в будущем, становятся более управляемыми, а поэтому становятся более зависимыми от злоупотреблений высшего руководства и внешнего давления. Больше усилий они направляют на удержание должности, чем на стратегические задачи реформирования отрасли», - сказано в записке.

На заседании парламента один из авторов законопроекта, народный депутат Ирина Спирная заметила, что таким образом, главные врачи становятся заложниками или политической ситуации, или личных взаимоотношений со своими руководителями.

«Специалист должен работать без оглядки на то, что ему нужно угодить начальнику. Критерий должен быть только один - профессионализм и ответственность за порученное дело», - подчеркнула она.