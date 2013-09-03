Продукты, которые можно есть на ночь

Перед сном диетологи советуют перекусить продуктами с высоким содержанием белка.

Существует целый ряд продуктов, которые можно есть на ночь. Более того, они даже могут посодействовать похуданию и сжиганию жира, пока вы спите.

Если вы хотите угомонить избыточный аппетит и повысить уровень метаболизма, перед сном диетологи советуют перекусить продуктами с высоким содержанием белка:

•нежирним сыром, йогуртом, кефиром или ряженкой. Выпейте 1-2 стакана свежего кефира - это утолит голод и принесет пользу желудочно-кишечному тракту;

•сыром с низким содержанием жира;

•хумусом - пюре из нута (турецкого гороха), заправленным оливковым или кунжутным маслом, с добавлением специй (чеснок, паприка);

•рыбой, особенно тунцом;

•мясом птицы (куриная грудка, индейка), которое позволяет быстро насытиться. Пригодятся и куриные сосиски. Правда, на этот счет есть сомнения, потому часто в них добавляют свиной жир и специи, которые усиливают аппетит. Идеальным вариантом стали бы соевые сосиски, но такое в наших магазинах редкость;

•миндалем, фисташками, фундуком. Учитывайте, что они очень сытны и калорийны.

Некоторые фрукты и овощи также можно использовать для закусок на ночь. К ним относятся ягоды (вишня, черника, смородина, малина), фрукты и сухофрукты с низким содержанием сахара (груша, финики, инжир). Существуют даже специальные диеты на сухофруктах, при которых голод не чувствуется даже ночью.

zhinka.info