Как снизить риск укачивания в транспорте

О том, как избежать неприятных симптомов в поездке, рассказала врач-невролог Ольга Рубцова.

Она отметила, что взрослых людей может укачивать из-за переизбытка сенсорной информации (сенсорного конфликта). Например, если человек читает в автобусе, то его вестибулярный аппарат воспринимает движение, а зрение фиксируется на неподвижном предмете, что приводит к укачиванию (тошноте, рвоте).

Чтобы снизить вероятность укачивания, выбирайте место в автобусе ближе к водителю, а в самолете – ближе к крылу. Чтобы не укачивало в автобусе, фиксируйте взгляд на горизонте в направлении движения. Находясь на корабле, смотрите не на горизонт, а на небо. Не путешествуйте натощак и выбирайте проветриваемые места в транспорте, рекомендует врач. Положительные мысли накануне поездки также помогут снизить риск укачивания.

Уменьшить неприятные симптомы в дороге помогут сосательные конфеты, жвачка или вода с лимонным соком. Выбор аптечного препарата от укачивания желательно обсудить с невропатологом.

likar.info