Что нужно учитывать при приеме витаминов

Слово витамин переводится с латыни как вещество, необходимое для жизни.

То, что такие вещества существуют, мы узнали довольно печальным образом. Слепота, смерть от цинги, рахит до последнего времени были обычным явлением для городского населения во всем мире.

Только в прошлом веке были найдены витамины и определена потребность в каждом из них. Постоянная нехватка витаминов приводит к быстрому старению организма, хроническим заболеваниям, ранней смерти.

Авитаминоз - состояние, возникающее при отсутствии какого-либо витамина в организме.

Не заметить то, что у вас авитаминоз, не удастся. В любом случае, вы почувствуете себя больным, начнутся проявления, осложнения и вам назначат соответствующее лечение.

Гораздо опаснее для городского жителя гиповитаминоз.

Это состояние, как правило, хронической нехватки витаминов. Острых проявлений у такого состояния нет.

Вы просто чувствуете себя вялым, слабым, у вас шелушатся волосы, наблюдается сухость глаз, постоянная усталость, удлиняется сон.

Согласитесь, что большая часть таких проявлений легко вписываются в нашу проблемную, нервную и такую быструю городскую жизнь. Тем не менее, нужно понимать, что без решения вопроса витаминизации никакие антидепрессанты, поездки и друзья не вернут вам блеск в глазах и вкус к жизни.

Важно запомнить несколько правил:

- большая часть витаминов не накапливается в организме, поэтому с наступлением осени и до первых настоящих (не тепличных) фруктов необходимо принимать витамины.

- слишком большое количество витаминов может привести к гипервитаминозу.

Гипервитаминоз - отравление организма высокими дозами одного или нескольких витаминов.

В природе встречается редко. Например, при попытке съесть большой кусок печени убитого вами белого медведя, у вас начнётся гипервитаминоз витамином А, вплоть до судорог и смерти.

- принимать витамины нужно в соответствии с инструкцией, в которой указано, с какого возраста, сколько, чего и как принимать.

- учитывайте также собственный вес и характер питания.

Если вы вегетарианец, то вам нужны в первую очередь жирорастворимые витамины и в меньшей степени витамины растительного происхождения.

Кстати, содержание витаминов в тепличных растениях, консервированных продуктах может быть значительно меньше планируемого.

Взрослый человек может весить от сорока килограмм до трёхсот. В инструкции к витаминам есть фраза «взрослым» и «детям от». На самом деле, под «взрослым» подразумевается некий средний бесполый человек весом этак в семьдесят килограмм.

Сравните себя с этим гомункулюсом и пересчитайте дозу на свои реальные килограммы.

- старайтесь принимать витамины во время еды, т.к. жирорастворимая часть витаминов гораздо лучше усваивается вместе с пищей.

- не покупайте самые дешёвые витамины, т.к. эффективность поливитаминного препарата сильно зависит от качества субстанции.

При соблюдении этих рекомендаций можно прожить намного дольше и немного веселее.

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