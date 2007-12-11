В Хмельницкой области обнаружены случаи лептоспироза

Медики обеспокоены увеличением случаев заболевания лептоспирозом - болезнь, которая поражает все жизненно важные органы: почки, печень, селезенку, легкие, сердце и мозг.

Кричащий случай произошел в Хмельницкой области. Там умерли трое взрослых и один ребенок.

Начинается страшная болезнь как банальная простуда. Люди не придерживаются элементарных правил гигиены и поэтому болеют.

Переносят болезнь грызуны. Только в этом году санитарные врачи области оштрафовали около двух сотен сельских и поселковых председателей, которые не находят нескольких гривен на разбрасывание яда портив грызунов.

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