Минобороны будет защищать население от чрезвычайных ситуаций
17:04, 02 сентября 2013Страна
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Указ Президента
Президент Украины Виктор Янукович внес изменения в указ "О Положении о Министерстве обороны Украины и Положения о Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины", которыми уполномочил Минобороны на выполнение функций по защите населения от чрезвычайных ситуаций.
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
В частности, к основным функциям Министерства Президент добавил "формирование государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб, профилактики травматизма непроизводственного характера, гидрометеорологической деятельности".
Кроме того, согласно указу, основными задачами Министерства обороны будет "осуществление в установленном порядке координации деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по подготовке государства к обороне" и "обеспечение формирования государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб, профилактики травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности".
Таким образом, указом Президента Положение о Министерстве обороны дополнено пунктами, по которым ведомство полностью направляет и координирует деятельность Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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