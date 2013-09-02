Минобороны будет защищать население от чрезвычайных ситуаций

Президент Украины Виктор Янукович внес изменения в указ "О Положении о Министерстве обороны Украины и Положения о Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины", которыми уполномочил Минобороны на выполнение функций по защите населения от чрезвычайных ситуаций.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, к основным функциям Министерства Президент добавил "формирование государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб, профилактики травматизма непроизводственного характера, гидрометеорологической деятельности".

Кроме того, согласно указу, основными задачами Министерства обороны будет "осуществление в установленном порядке координации деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по подготовке государства к обороне" и "обеспечение формирования государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб, профилактики травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности".

Таким образом, указом Президента Положение о Министерстве обороны дополнено пунктами, по которым ведомство полностью направляет и координирует деятельность Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.