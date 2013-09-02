Магнитные бури в сентябре

В первый месяц осени ожидается шесть магнитных бурь. В сентябре 2013 года специалисты рекомендуют метеочувствительным людям обратить внимание на свое самочувствие в такие дни:

Суббота, 7 сентября. В период с пятницы, 13 сентября, до воскресенья, 15 сентября, включительно. А также во вторник, 17 сентября и в пятницу, 27 сентября.

Больше других от чрезмерной солнечной активности страдают люди с гипертонией, гипотонией, перенесенными инфарктами и инсультами, а также с вегето-сосудистой дистонией.

Им следует обсудить с лечащим врачом способы самоконтроля и нахождения в "безопасном коридоре" артериального давления и пульса. Важно прописать алгоритм первой помощи и перечень индивидуально подобранной аптечки (необходимая составляющая: препараты, стабилизирующие артериальное давление). А в день, когда отмечается магнитная буря, несколько раз измерять свое давление и, если оно повышенное или пониженное, применять средства для его нормализации.

Кроме этого следует соблюдать оптимальный режим сна и бодрствования (не менее 7-8 часов сна ежедневно) и давать организму небольшие ежедневные физические нагрузки, желательно на свежем воздухе. А также внести изменения в свою диету: соблюдать умеренность, ограничить потребление поваренной соли, жирных молочных и мясных продуктов, включить в меню жирную морскую рыбу, желательно из естественных водоемов, а также чередовать растительные масла, отдавая предпочтение льняному и рапсовому.