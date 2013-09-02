Завтра в Украине будет дождливо

Завтра в Украине будет преобладать облачная погода, ожидаются дожди, в южных областях и в Крыму местами грозы.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ожидается юго-западный ветер с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 14-19°, на Закарпатье 17-22° (в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 9-14°); в южной части и в восточных областях ночью 11-16°, днем 20-25°.

В Киеве и области во вторник ночью - без осадков, утром и днем дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывистый.

Температура по области ночью 7-12°, днем 14-19°, в Киеве ночью 10-12°, днем 15-17°.

Сегодня температура воды составляла в Черном и Азовском морях 22-25°, в районе Одессы и Геническа 19°; в Днепре возле Киева 18°.