«Бабье лето» будет длиться 14-21 сентября

Об этом рассказал народный синоптик Валерий Некрасов.

«Сентябрь начнется дождями, будут и грозы. Но в целом он будет типично летним месяцем, бархатным, очень теплым, с температурой 20-25 градусов выше нуля. И это наилучшее время для отпусков», — сказал В.Некрасов.

«Бабье лето», по его словам, в этом году будет длиться с 14 до 21 сентября.

«Основа моего прогнозирования — это солнечно-месячные ритмы. В 2013 году мы находимся на пике солнечной активности. В прошлом году я прогнозировал, что погода в 2013-ом будет изменчивой, с катаклизмом и сдвигом сезонов. И действительно зима у нас была в феврале-марте, а лето началось в мае и будет длиться до конца сентября», — добавил народный синоптик.

ua.news.mail.ru