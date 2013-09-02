С 10 сентября в Украине потеплеет

На текущей неделе по территории Украины пройдет северный циклон, в результате которого установится прохладная дождливая погода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель директора Украинского метеорологического центра Анатолий Прокопенко.

“На протяжении текущей недели погоду будет определять северный циклон. Вследствие этого пройдут дожди, и будет большая облачность, воздух прогреваться не будет. Температурный режим на 2-4 градуса ниже нормы для этого периода”, - сказал Прокопенко.

По его словам, 3-5 сентября по всей стране пройдут небольшие и умеренные дожди, а порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

6-7 сентября дожди будут продолжать идти на востоке и юго-востоке страны, тогда как на остальной территории Украины будет сухо.

Ночью температура воздуха в этот период составит +5 - +12, днем +13 - +17 градусов. На западе и юге в это время будет несколько теплее: ночью +10 - +15, днем +18 - +24 градуса.

Согласно прогнозу гидрометеоцентра, 8-9 сентября в Украине вновь пройдут дожди с грозами, а 10-12 сентября установится сухая погода. При этом 8 сентября температурный режим начнет постепенно повышаться и к 12 сентября достигнет +25 градусов днем.

В целом, по словам Прокопенко, во второй декаде сентября Украину ждет потепление.