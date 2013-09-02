При самолечении антибиотиками можно ослепнуть или оглохнуть

Большая часть неприятностей от приема антибиотиков возникает в процессе самолечения. Если вы откроете инструкцию к любому из антибиотиков, то в ней вы обнаружите массу противопоказаний, побочных явлений и лекарственных взаимодействий.

Собственно, это предупреждения и замечания для врача, так как подразумевается, что инструкцию просматривает человек с высшим медицинским образованием и ответственностью за последствия. Полный спектр всех проблем, которые могут возникнуть при неконтролируемом приеме антибиотиков, ни в одной инструкции не указывается.

Врач должен определить состояние органов, которые выводят антибиотик из организма.

Например, вы можете запросто ослепнуть или оглохнуть, если на фоне приема некоторых из антибиотиков вы просто обильно кушаете и позволили себе выпить банку пива. Потом окажется, что антибиотик был ототоксичным, т.е. в высоких концентрациях повреждал слуховой нерв, выводился через печень, которая также барахлила.

Тяжелая для печени еда плюс алкоголь снизили выведение антибиотика из организма, в результате - можно учить язык глухонемых. Именно поэтому в больнице у вас берут пробы на АСТ, АЛТ, т.е. проверяют состояние печени.

Назначение антибиотиков всегда происходит с учетом веса пациента

Расчет происходит на единицу массы тела, т.е. женщина, весящая шестьдесят килограмм должна получить в полтора раза меньше препарата, чем женщина с весом под девяносто.

Т.е. «взрослая дозировка», о которой вы прочитали в инструкции, штука относительная. У одного человека она может вызвать осложнения от передозировки, у другого - не справиться с возбудителем.

Недостаточная доза антибиотика может привести к устойчивости возбудителя, то есть бактерия научится выживать на фоне приема данного препарата.

Это относится и к приему препарата не полным курсом, т.е. несколько дней до "полегчало". В итоге - весь детский сад болеет ангиной, которой нипочем обычные для ангины антибиотики. Отсюда возникают мудрые советы от продвинутых мам при малейших признаках простуды колоть детям хирургические антибиотики во взрослых дозировках.

Применение антибиотиков без учета протоколов может оказаться роковым при столкновении с серьёзной проблемой.

Пневмония, тяжелые формы бронхита, абсцессы, нагноения случаются периодически с большинством из нас. Если вам достался возбудитель, которого вы или кто-то приучил бороться с несколькими антибиотиками, то итог будет печальным.

В лучшем случае - вам назначат препарат, до которого народная мудрость ещё не добралась. Назначат его вам, согласно схемам лечения, не сразу. Стоить он будет, скорее всего, очень дорого.

Даже при правильном приёме антибиотиков возникает целый ряд осложнений и состояний, требующих реабилитационных мероприятий, назначений и консультации специалиста.

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