Маска с овсом и мускатным орехом устранит акне
11:12, 02 сентября 2013Страна
1
Овсянка дезинфицирует кожу
Приготовьте легкую маску против высыпаний на теле. Мускатный орех поможет снять воспаление, а мед и овсянка продезинфицируют поверхность кожи.
Ингредиенты:
100 грамм овсянки
100 мл липового меда
4 столовые ложки мускатного ореха
2 столовые ложки корицы
Способ приготовления:
Закипятите воду
Залейте овсянку водой
Оставьте на 10 минут
Взбейте блендером
Добавьте мед
Измельчите в кофемолке мускатный орех
Смешайте с корицей
Добавьте смесь в маску
Тщательно перемешайте
Способ нанесения:
Нанесите маску на проблемные зоны
Подержите 30 минут
Смойте теплой водой
Нанесите термальную воду.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter