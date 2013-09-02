Маска с овсом и мускатным орехом устранит акне

11:12, 02 сентября 2013
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Овсянка дезинфицирует кожу

Приготовьте легкую маску против высыпаний на теле. Мускатный орех поможет снять воспаление, а мед и овсянка продезинфицируют поверхность кожи.

Ингредиенты:

100 грамм овсянки

100 мл липового меда

4 столовые ложки мускатного ореха

2 столовые ложки корицы

Способ приготовления:

Закипятите воду

Залейте овсянку водой

Оставьте на 10 минут

Взбейте блендером

Добавьте мед

Измельчите в кофемолке мускатный орех

Смешайте с корицей

Добавьте смесь в маску

Тщательно перемешайте

Способ нанесения:

Нанесите маску на проблемные зоны

Подержите 30 минут

Смойте теплой водой

Нанесите термальную воду.

sunny7.ua

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