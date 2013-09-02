Маска с овсом и мускатным орехом устранит акне

Овсянка дезинфицирует кожу

Приготовьте легкую маску против высыпаний на теле. Мускатный орех поможет снять воспаление, а мед и овсянка продезинфицируют поверхность кожи. Ингредиенты: 100 грамм овсянки 100 мл липового меда 4 столовые ложки мускатного ореха 2 столовые ложки корицы Способ приготовления: Закипятите воду Залейте овсянку водой Оставьте на 10 минут Взбейте блендером Добавьте мед Измельчите в кофемолке мускатный орех Смешайте с корицей Добавьте смесь в маску Тщательно перемешайте Способ нанесения: Нанесите маску на проблемные зоны Подержите 30 минут Смойте теплой водой Нанесите термальную воду. sunny7.ua

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