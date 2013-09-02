В Украине сегодня пройдут небольшие дожди, в карпатском регионе умеренные, лишь в Крыму и Приазовье, а днем и в большинстве западных, Житомирской и Киевской областях без осадков.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, температура ночью 8-13°, в южной части 12-17°, на побережье Крыма до 20°; днем 16-21°, в южной и восточной частях 22-27°.

В Киевской области ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 16-21°.

В столице ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 18-20°.

1 сентября температура воды в Черном и Азовском морях составляет 22-25°, возле Одессы 18°; в Днепре возле Киева - 18°.