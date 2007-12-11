Снимите зимнюю усталость чаем с перцем

Зима только что началась, а мы все чаще чувствуем ощущение усталости, которая сопровождается ухудшением самочувствия, снижением работоспособности, быстрой утомляемостью, вялостью, апатией и всевозможными недомоганиями. Чтобы не дать им возможности победить, нужно уже сейчас принимать срочные меры.

Обратите внимание на питание. Ешьте больше сырых фруктов и овощей. Обязательно включайте в свой рацион молоко, яичные желтки, сыворотку. Людям, занятым умственным трудом, рекомендуется ежедневно употреблять продукты, в которых есть фосфор, необходимый для работы мозга. К ним принадлежат грецкие орехи, арахис, миндаль, чечевица, горох, рыба (особенно щука).

При ощутимой усталости следует есть как можно чаще натертую на терке редьку на протяжении нескольких дней подряд и запивать ее столовой ложкой воды.

Прекрасное средство для бодрости - чай, приготовленный по рецептам йогов. Для одной большой чашки понадобится 4 штуки кардамона, 4 горошины черного перца, 3 штуки гвоздики, имбирь и корица по вкусу. Перемолов пряности в кофемолке, залейте порошок 250 мл теплой воды и варите на слабом огне 20 минут. За 1-2 минуты до конца добавьте щепотку обычного черного чая, немного молока и чайную ложку меда.