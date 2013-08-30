Проблема выплаты алиментов требует урегулирования
17:40, 30 августа 2013Страна
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Считает Николай Азаров
Премьер-министр Николай Азаров считает необходимым урегулировать проблему выплаты алиментов.
Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.
"Эта проблема (отказа выплачивать алименты - УНИАН) связана не только с уходом от ответственности, но еще и с выплатой зарплаты в конвертах, когда очень трудно проконтролировать, какой объем алиментов должен выплачивать нерадивый отец. Будем думать, как решить эту проблему", - подчеркнул Азаров.
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