Проблема выплаты алиментов требует урегулирования

Премьер-министр Николай Азаров считает необходимым урегулировать проблему выплаты алиментов.

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Эта проблема (отказа выплачивать алименты - УНИАН) связана не только с уходом от ответственности, но еще и с выплатой зарплаты в конвертах, когда очень трудно проконтролировать, какой объем алиментов должен выплачивать нерадивый отец. Будем думать, как решить эту проблему", - подчеркнул Азаров.