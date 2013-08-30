Погода в Украине в последний день лета

Завтра, 31 августа, в Украине сохранится дождливая и прохладная погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в северных, центральных, восточных областях и в Крыму ожидается временами дождь, на востоке и в Крыму местами с грозой; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, в Крыму 15-20°, в западных областях местами 6-8°, днем 16-21°, на юге и востоке до 25°, на севере Левобережья 14-19°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 10-15°.

В Киеве и Киевской области облачная погода, временами дождь (днем небольшой). Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 9-14°, днем 16-21°; в Киеве ночью 11-13°, днем 17-19°.

Сегодня, 30 августа, температура воды составила в Черном и Азовском морях 22-26°; в Днепре возле Киева - 20 °.