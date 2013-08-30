В Украине снижены показатели смертности детей и матерей

Открытие перинатальных центров позволило значительно уменьшить смертность детей и матерей, отмечает Президент Украины Виктор Янукович.

Об этом он сказал в интервью четырем украинским телеканалам.

«Я могу сегодня гордиться тем, что там, где построены перинатальные центры, там смертность детей упала значительно, смертность матерей упала более чем на 25%. Поэтому мне это приятно говорить, и я хочу сказать, что мы здесь не сделали ошибку, мы пошли таким путем, который правильный», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что строительство перинатальных центров началось 3 года назад. «Три года назад мы только подняли этот вопрос, но сегодня уже есть результаты», - отметил Янукович.

Президент дал интервью тележурналистам Савику Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Интер»), Александру Ткаченко (студия «1+1»), Андрею Куликову (IСTV) и Ларисе Губиной («5 канал»).