Как не простудиться в дождливую погоду

Чтобы оставаться здоровым даже в ненастные дни, следует придерживаться нескольких несложных правил.

Во-первых, придя вымокшим с улицы, следует переодеться в сухую одежду. По возможности желательно принять горячий душ. Во-вторых, рекомендуется выпить горячего чая с лимоном – это поможет согреться, а лимон, содержащий витамин С, повысит общую сопротивляемость организма. В-третьих, нужно сбалансировать свой рацион – для этого необходимо полноценное витаминизированное питание. Также полезна физическая нагрузка, например, зарядка по утрам или посещение спортзала.

Выполняя эти простые рекомендации, можно легко защитить себя от болезней.

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