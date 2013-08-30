Как не простудиться в дождливую погоду
12:14, 30 августа 2013Страна
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Выпить горячего чая с лимоном...
Чтобы оставаться здоровым даже в ненастные дни, следует придерживаться нескольких несложных правил.
Во-первых, придя вымокшим с улицы, следует переодеться в сухую одежду. По возможности желательно принять горячий душ. Во-вторых, рекомендуется выпить горячего чая с лимоном – это поможет согреться, а лимон, содержащий витамин С, повысит общую сопротивляемость организма. В-третьих, нужно сбалансировать свой рацион – для этого необходимо полноценное витаминизированное питание. Также полезна физическая нагрузка, например, зарядка по утрам или посещение спортзала.
Выполняя эти простые рекомендации, можно легко защитить себя от болезней.
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