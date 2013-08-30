Как снять напряжение с глаз при работе за компьютером

Довольно часто после длительной работы за компьютером мы чувствуем дискомфорт и ухудшение зрения. Чтобы избавиться от неприятных ощущений и дать глазам отдохнуть, выполните простую гимнастику, которая займет всего несколько минут.

Если вы почувствовали, что ваши глаза устали, сделайте следующие упражнения.

Упражнение 1

Переведите взгляд с монитора на дальнюю точку или посмотрите в окно, не фокусируя взгляд на каком-то определенном предмете, в течение 5 секунд. Затем переведите взгляд на указательный палец, поднятый на уровень глаз на расстоянии 30 сантиметров, и посмотрите на него в течение 5 секунд. Повторите упражнение 3-5 раз, переводя взгляд с пальца на вид за окном и наоборот.

Упражнение 2

Возьмите в руки карандаш, расположите его возле кончика носа, сфокусируйте на карандаше свой взгляд и медленно отводите карандаш от кончика носа, продолжая на него смотреть. Повторите 5-7 раз.

Упражнение 3

Посмотрите вдаль, не фокусируя взгляд, и начните рисовать глазами знак бесконечности 10 раз. После этого 10 раз нарисуйте обычную восьмерку. Повторите упражнение 3-5 раз, чередуя горизонтальную и вертикальную фигуру.

Упражнение 4

Выпрямите спину, смотрите перед собой. Зафиксируйте голову и переместите свой взгляд на 2-3 секунды в правый нижний угол, после этого - в центр и на 2-3 секунды в левый верхний угол. Повторите упражнение, начав смотреть в левый нижний угол, центр и правый верхний угол. Сделайте 5-7 подходов в каждую сторону.

Упражнение 5

Возьмите лист бумаги, нарисуйте на нем черный кружок диаметром 0,5 сантиметра, прикрепите лист на окно. Переведите свой взгляд на какой-нибудь дальний предмет за окном, затем сфокусируйтесь на нарисованном кружочке. Повторите упражнение 5-7 раз.

Выполняйте гимнастику для глаз не меньше 3-4 раз в день или сразу же, когда только появляются неприятные ощущения.

Потратив всего несколько минут на эти простые упражнения для глаз, вы сможете быстро снять появившуюся усталость от постоянной работы за компьютером, а также предотвратите ухудшение зрения.

sunny7.ua