Донорство полезно для здоровья

Донор должен быть идеально здоровым. Нельзя болеть даже простудой, говорит трансфузиолог Станислав Броисов, 53 года. Так можно бесплатно узнать состояние своего здоровья. Если найдут какие-то болезни, донору сразу скажут. Могут УЗИ бесплатно сделать.

Сдавать кровь полезно для здоровья, говорит врач.

- Мужчинам полезное это делать в 40-50 лет. В этот период высок риск сердечных болезней. А сдавая кровь четыре-пять раз в год, сердце становится сильнее, практически не болеет.

Женщинам полезно сдавать кровь во время климакса. Тогда исчезают мешки под глазами, перестает болеть голова. После сдачи крови новая кровь оздоравливает все тело. Усиливается сопротивляемость к болезням, у гипертоников давление приходит в норму.

"Сдав кровь один раз, можно спасти две жизни, - говорит врач. Сдавать могут все, кому от 18 до 60 лет. Надо весить не менее 50 килограммов. Еще надо заполнить анкету, в которой - длинный список болезней. Их всех у донора не должно быть. Если есть хоть одна - кровь не возьмем.

В Киевской области есть около 800 почетных доноров. Все они бесплатно сдавали кровь не менее 40 раз за всю жизнь. Теперь имеют право покупать лекарства вдвое дешевле и ежемесячно получать 10% надбавку к пенсии.

gazeta.ua