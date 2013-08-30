Сократят ли украинцам рабочую неделю

Народные депутаты от «Батькивщины» Александр Турчинов и Андрей Павловский зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект Закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно сокращения длительности рабочего времени).

Текст законопроекта размещен на сайте ВР.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, исследования ученых показали экономическую и физиологичную целесообразность 8-часового рабочего дня трудящихся. При увеличении рабочего дня с 8-ми до 10-ти или 12-ти часов производительность труда резко падает, наступает переутомление и другие неблагоприятные для здоровья последствия.

При этом отмечается, что научный подход к исчислению длительности рабочего дня требует учитывать в этой длительности время перемещения в дороге на работу и с работы.

Украинские ученые критикуют формалистический подход работодателей, которые стремятся считать длительность рабочего дня с момента, когда трудящийся непосредственно приступил к выполнению своих обязанностей на рабочем месте. Ведь “изнурительная дорога в душном, переполненном людьми общественном транспорте к месту работы в начале рабочего дня и домой в конце рабочего дня, как правило, в часы пик, когда в городах на дорогах образуются заторы, зачастую отнимает 2-3 часа законного отдыха”.

С учетом этого, безопасная для здоровья трудящихся длительность должна быть сокращена, минимум на 2 часа, убеждены авторы документа. Это соответствует и международным тенденциям усиления защиты прав трудящихся: так, в Японии 36-часовая рабочая неделя, в Скандинавских странах – 36-38-часовая.

Потому целью законопроекта является усиление защиты прав работающего человека на охрану здоровья и на отдых путем сокращения нормы длительности рабочего времени с 40 до 38 часов в неделю с аналогичным уменьшением на 2 часа норм сокращенной длительности рабочего времени для определенных категорий работающих (несовершеннолетних и работников, занятых на работах с вредными условиями труда).

Соответственно, законопроектом предлагается внести изменения в первую часть статьи 50 Кодекса законов о труде Украины, согласно которым “нормальная длительность рабочего времени работников не может превышать 38 часов в неделю (сейчас - 40 часов в неделю)”.

К статье 51 КЗОТ предлагается внести изменения, в соответствии с которыми сокращенная длительность рабочего времени устанавливается: для работников в возрасте от 16 до 18 лет - 34 часа в неделю (сейчас - 36 часов), для лиц в возрасте от 15 до 16 лет (учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, которые работают в период каникул) - 22 часа в неделю (сейчас - 24 часа).

Кроме того, предлагается установить, что сокращенная длительность рабочего времени для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, устанавливается не более 34 часов в неделю (сейчас - 36 часов).

Кроме того, часть вторую статьи 52 предлагается изложить в редакции, согласно которой при шестидневной рабочей неделе длительность ежедневной работы не может превышать 7 часов при недельной норме 38 часов, 6 часов при недельной норме 34 часов и 4 часов при недельной норме 22 часа.