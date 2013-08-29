В Киеве пьяный 64-летний водитель автобуса перевозил людей

Сегодня утром в Днепровском районе Киева работники Госавтоинспекции остановили автобус, в котором нетрезвый водитель перевозил людей.

Как сообщили УНИАН в УГАИ Киева, на улице Гагарина внимание инспекторов привлек автобус ПАЗ-32053, который постоянно менял направление движения.

Инспекторы ГАИ заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения и подали знак об остановке. Водитель - 64-летний житель Черниговской области - свою вину признал. Нарушителя отстранили от управления и в присутствии свидетелей составили админпротокол. Материалы будут направлены в суд.

В салоне автобуса находились пассажиры – работники автопредприятия, которые ехали на работу.