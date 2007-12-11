Противотуберкулезное отделение перенесут под Гостомель

Противотуберкулезное отделение Киевской больницы № 1, помещение которой прилегает к столичному Парку партизанской славы, городская власть планирует перенести на территорию больницы под Гостомелем.

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна Кильчицкая на рабочем совещании по вопросам улучшения предоставления медпомощи больным туберкулезом.

Там можно будет построить дом для медработников, что поможет привлечь и удерживать кадры. Таким образом, столичные власти планируют решить вопрос с проблемой кадров в медицинской сфере, возникающей из-за низкой оплаты труда и слабой материально-технической базы.

Киевской городской голова Леонид Черновецкий инициирует перенесение туберкулезных учреждений за пределы столицы. Он уверен, что есть ряд больниц, которые могут быть размещены в зеленых зонах, "там, где лечебный воздух".

По его словам, перенести такие учреждения будет просто. "Потому что земля в Киеве дороже, и ее можно выставить на аукцион или инвестиционный конкурс", – подчеркнул мэр.

Кияни