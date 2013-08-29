Проба Руфье обязательна абсолютно для всех школьников - Минздрав
17:52, 29 августа 2013Страна
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Проба Руфье предназначается для оценки работоспособности сердца при физической нагрузке... Проводится не только перед началом учебного года, но и после каждого случая заболевания ребенка, перед тем, как начать посещать уроки физкультуры...
Проба Руфье обязательна абсолютно для всех школьников Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила начальник Управления материнства, детства и санаторного обеспечения Министерства здравоохранения Украины Елена Терещенко на брифинге в Минздраве.
По ее словам, проба Руфье является неотъемлемой частью обязательного профилактического осмотра. (Проба Руфье предназначается для оценки работоспособности сердца при физической нагрузке – УНИАН).
«Это касается не только первоклассников, но и всех детей, которые учатся в общеобразовательной школе. Проба Руфье проводится не только перед началом учебного года, но и после каждого случая заболевания ребенка, перед тем, как начать посещать уроки физкультуры», - отметила Терещенко.
Она объяснила, что проба Руфье – это тест на адаптационные возможности ребенка на физические нагрузки, благодаря которому можно определить, в какой группе на уроках физкультуры может находиться ребенок.
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