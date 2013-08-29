Отправляем в нокаут «послеотпускной синдром»
Меняем отдых на офис
Всем известно, что из отпуска возвращаться не так просто. Еще бы: променять отдых на офис, в котором сидеть до следующего отпуска… С другой стороны, дело житейское. Впрочем, ученые говорят, что многие люди недооценивают так называемые «послеотпускной синдром» и то, насколько серьезные формы он может принять.
Подавленность и усталость – только начало списка всего того неприятного, что может случиться после выхода на работу после отдыха. Стресс вполне может сказаться не только на настроении, но и на здоровье. Чтобы этого не случилось, медики советуют воспользоваться несколькими простыми правилами.
Во–первых, необходимо принимать какой–то витаминный комплекс. Это поможет организму справиться.
Во–вторых, нужно принимать солнечные и солевые ванны. Не забывайте о легкой зарядке по утрам.
В–третьих, ни в коем случае не приезжайте из отпуска поздно вечером, твердо намереваясь завтра же отправиться на работу. Оставьте несколько «домашних» дней для акклиматизации.
В–четвертых, приступая к работе, не окунайтесь в нее сразу с головой. Продумайте планы на ваш рабочий год: как более отдаленную перспективу, так и ближайшую. Это поможет осознать ценность вашей работы и не даст пасть духом.
Пятое правило скорее касается руководителей. Врачи и специалисты по персоналу рекомендуют в «послеотпускной» период не слишком грузить сотрудников работой, а лучше устроить корпоративную вечеринку. Всем бы таких начальников…