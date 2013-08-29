Украина - самая прогрессивная страна по отношению к сиротам

По результатам Европейской конференции по защите детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, Украина в 2012 году признана наиболее прогрессивной среди стран Европейского региона по отношению к детям-сиротам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Министерстве здравоохранения сообщила начальник Управления материнства, детства и санаторного обеспечения Минздрава Украины Елена Терещенко.

По ее словам, с 2004 года втрое сократилось количество детей, которых матери оставляют в роддомах.

«Продолжается реформирование системы, где находятся дети-сироты и дети, лишенные родительской заботы. Уменьшено количество детдомов и количество детей, которые в них находятся. Если дети и находятся в таких заведениях, то эти дети имеют тяжелые недостатки развития», - сказала Терещенко, подчеркнув, что в Украине увеличились количество усыновленных детей.

6 августа с.г. Уполномоченный Президента по правам ребенка Юрий Павленко отметил, что на сегодняшний день из 91718 детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, уже 75742 ребенка воспитываются в украинских семьях.

Павленко подчеркнул, что в 2012 году удалось достичь максимального развития приемных семей и детских домов семейного типа. «Те же тенденции сохраняются и в первом полугодии 2013 года – маму и папу в приемной семье и детском доме семейного типа нашли 1137 детей (в первом полугодии прошлого года – 1086 детей)», - отметил он.