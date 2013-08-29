Кто решает, принимать ли невакцинированных детей в школы

Решение о приеме детей, которым не проведена вакцинация, в школы и детсады принимают руководители этих заведений образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала начальник Управления материнства, детства и санаторного обеспечения Министерства здравоохранения Украины Елена Терещенко на брифинге.

«Заведения здравоохранения дают заключение относительно того, здоров ребенок или не здоров, привит ребенок или не привит. Решение относительно принятия невакцинированных детей в школы и детсады принимает руководитель заведения и никоим образом не врач. Родителям таких детей сообщают об индивидуальном графике прививок и рекомендуют родителям в случае повышения эпидзаболеваемости гриппом или другими заболеваниями не водить не привитых детей в закрытые детские коллективы», - отметила Терещенко.

Она подчеркнула, что вакцинация –лучший метод защиты детей от инфекционных болезней.

По ее словам, в мире используется более 550 млн доз детских вакцин.

«Украина принадлежит к странам с самым низким количеством инфекционных болезней, при которых применяется вакцинация. Это очень хорошие результаты. Наряду с недостаточным финансированием наблюдается увеличение уровня охвата вакцинацией», - сообщила Терещенко.