Проба Руфье обязательна абсолютно для всех школьников Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила начальник Управления материнства, детства и санаторного обеспечения Министерства здравоохранения Украины Елена Терещенко на брифинге в Минздраве.

По ее словам, проба Руфье является неотъемлемой частью обязательного профилактического осмотра. (Проба Руфье предназначается для оценки работоспособности сердца при физической нагрузке – УНИАН).

«Это касается не только первоклассников, но и всех детей, которые учатся в общеобразовательной школе. Проба Руфье проводится не только перед началом учебного года, но и после каждого случая заболевания ребенка, перед тем, как начать посещать уроки физкультуры», - отметила Терещенко.

Она объяснила, что проба Руфье – это тест на адаптационные возможности ребенка на физические нагрузки, благодаря которому можно определить, в какой группе на уроках физкультуры может находиться ребенок.