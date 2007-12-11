Обязательное медстрахование приведет к социальному конфликту?

Система общеобязательного медицинского страхования может привести к резкому конфликту граждан с учреждениями здравоохранения в связи с низким качеством медицинских услуг, считает главный онколог Минздрава Украины Игорь Щепотин.

«Это весьма заманчиво — с завтрашнего дня брать с населения дополнительный налог и направлять его в здравоохранение», — отметил Щепотин в интервью «Зеркала недели», комментируя возможное введение системы общеобязательного страхования.

Однако, добавил он, новый источник финансирования вряд ли приведет к немедленному и заметному улучшению качества медицинских услуг: «И что, мы за неделю построим новые госпитали, научим людей работать, научим их не ругаться матом, когда к ним обращаются за помощью? А если мы этого не сделаем, то умышленно создадим конфликт».

Отсутствие видимых улучшений приведет к росту недовольства услугами, которые придется оплачивать в обязательном порядке. «Потому что человек придет и скажет: «Вы извините, а за что же я плачу деньги? Я лечился в прошлом году, лечусь в этом, но не вижу никакой разницы», — пояснил чиновник.