Павленко призывает устранить пробелы в работе соцслужб

Уполномоченный Президента по правам ребенка Юрий Павленко призывает Министерство социальной политики и местные органы власти усовершенствовать систему мониторинга работы специалистов по социальной работе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом Павленко сказал по итогам встречи и анализа деятельности специалистов социальной работы Тернопольской области.

В ходе ряда совещаний уполномоченного по правам ребенка со специалистами по социальной работе, представителями служб по делам детей, центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, сельскими, городскими председателями и руководителями райгосадминистраций Тернопольской области были проанализированы проблемные вопросы, которые не дают возможности социальным работникам в полной мере выполнить задание Президента относительно предоставления эффективной помощи семье и ребенку в решении конкретных проблем.

«Встречи со специалистами социальной работы выявили значительные пробелы в понимании ими своих заданий, сути работы и главное - ожидаемого результата от своей деятельности. А результат должен быть один - реальное решение проблемы семьи, а не количество предоставленных социальных услуг, о чем, к сожалению, отчитываются соцработники», - отметил Павленко.

По словам уполномоченного, Министерству социальной политики необходимо как можно скорее утвердить четкие методики и индикаторы оценки работы специалистов по социальной работе с разными категориями семей с детьми в соответствии с заданиями, определенными Национальной стратегией профилактики социального сиротства на период до 2020 года.

«Задержка с их утверждением снижает как результат социальной работы, так и мотивацию социальных работников к эффективной деятельности», - отметил уполномоченный.

Кроме того, он акцентировал внимание на необходимости совершенствования социального сопровождения и социальной поддержки семей, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. По его словам, Министерство социальной политики достаточно эффективно работает на устройство детей-сирот в семьи, но не совершенствует при этом социальное сопровождение приемных, опекунских семей и семей с усыновленными детьми, сокращает объемы социальной поддержки и контроля над такими семьями, что в результате может обусловить и обусловливает возникновение в таких семьях существенных проблем.

«Глава государства подчеркивает безусловное выполнение Минсоцполитики требований Указа Президента от 1 июня 2013 года в части повышения качества подготовки кандидатов в усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели и осуществления надзора за условиями проживания и воспитания усыновленных детей, социального сопровождения семей, в которых воспитываются приемные дети, дети-воспитанники и дети, которые находятся на попечении или под опекой, а также семей с детьми, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах», - констатировал Павленко.

Уполномоченный Президента по правам ребенка обратился к Министерству социальной политики и местным органам исполнительной власти относительно необходимости совершенствования системы мониторинга эффективности деятельности специалистов по социальной работе, в частности перехода от количественных к качественным показателям оценивания.