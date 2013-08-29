Как удержать вес - важный вопрос худеющего

«Как удержать вес?» - второй самый важный вопрос любого худеющего (после вопроса «Как похудеть?»). Действительно, очень обидно потерять полученные результаты, особенно если приходится, например, снова покупать вещи на размер больше.

Tochka.net, вооружившись опытом редакции по удержанию «завоеванного», делится находками - как удержать вес после похудения.

Считать калории. Да, есть теперь можно больше - больше, чем раньше, но не больше, чем может потратить организм. В среднем, после диеты с классическими 1200 калориями в день, можно постепенно перейти к 2000 калорий, но не более.

Заниматься спортом. Возможно, многочасовые изнурения уже и не нужны, но вовсе прекращать занятия было бы просто глупо. Во-первых, спорт позволяет легче всего удерживать вес, во-вторых - делает сердце и сосуды здоровыми. И про профилактику целлюлита не забудь!

Периодически взвешиваться. Ежедневные проверки на весах уже не нужны, но как минимум раз в неделю нужно замерять вес, чтобы убедиться, что выход из диеты проходит без сюрпризов. Если заметишь, что удержать вес не удалось и он пополз вверх - поднажми на тренировке. А вот «покаянные» голодания лучше не устраивать - скачки от 2000 калорий в день до нуля для организма совсем не полезны.

Быть вдохновением. Рассказывай подругам о том, как удалось похудеть и не стесняйся давать советы. Чем больше людей будут знать о твоем подвиге, тем сложнее тебе будет сорваться и легче - удержать вес.

Не слушать бабушку. А также других людей, которые утверждают, что ты теперь «кожа да кости», «полненькой тебе было лучше» или «теперь ты выглядишь болезненно». В крайнем случае - поблагодари за заботу, но позиций не сдавай. Не ради того ты худела, чтобы поддаться на такие незамысловатые манипуляции.

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