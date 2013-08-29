Как называют младенцев в западных регионах Украины

В западных областях Украины новорожденных девочек чаще всего называют София и Анастасия, мальчиков – Павел и Олег.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной регистрационной службы, жители западного региона Украины, к которому относятся Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Ривненская, Тернопольская, Волынская, Черновицкая области, не выделяются оригинальностью, выбирая именам новорожденным.

Так, девочек здесь называют чаще всего именами Анастасия, София, Анна, Виктория, Вероника, Яна, Саломея, Злата, Марта, Юлия, Мария, Ольга, Христина, Дарья, Диана, Екатерина, Дария, Александра.

Среди мальчиков наиболее популярные имена – Павел, Олег, Александр, Максим, Святослав, Денис, Владислав, Юрий, Богдан, Иван, Владимир, Дмитрий, Петр, Артем, Арсен, Ярослав, Назарий, Матвей, Андрей, Тимофей.

Среди редких имен, которыми называют мальчиков в этом регионе, случаются Юлиан, Лукьян, Северин, Устим, Лев, Натан, Милан, Алихай, Натаниель, Рожден, Савелий, Джонотан, Вильмож, Каин, Эмилио, Ждан, Теодор, Елисей, Таде, Герман, Иман, Лукьян, Рамир, Тимур, Самуил, Даниель, Кристиан, Франчезко, Юсуф.

Девочкам дают имена Ариана, Мелания, Альбина, Росана, Сауле, Абель, Янка, Язмин, Фанни, Дорина, Джена, Эльмира, Саманта, Эгери, Тереза, Сабина, Аполлинария, Зореслава, Анисия, Аделина, Арина, Эстер, Еремия, Оливия, Павлина, Суламида, Фиалка, Доминика, Патрисия, Петронеолла, Амелита, Самира, Николина, Иулиана.