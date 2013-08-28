Минздрав хочет увеличить закупки вакцин датского производства

Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность увеличения закупки вакцин датского производства с соблюдением всех необходимых внутренних процедур.

Об этом сообщила министр здравоохранения Раиса Богатырёва во время встречи с послом Королевства Дания в Украине Мерете Юль, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

Как говорится в сообщении, участники встречи обсудили возможность сотрудничества в сфере иммунопрофилактики: в частности по расширению портфолио вакцин и внедрению проекта новой противотуберкулезной вакцины и новых тестов для кожи С-Тb.

Также шла речь о возможности прямых поставок в Украину Государственным институтом вакцин Дании датских БЦЖ-вакцины и Туберкулина PPD RT 23.

«В Украине создана и работает Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики, в которую вошли специалисты Минздрава Украины, научные сотрудники институтов Национальной академии медицинских наук Украины, ведущие специалисты в области медицины, представители Бюро ВОЗ и ЮНИСЕФ в Украине. Прорабатываются вопросы разработки комплексной информационной стратегии иммунопрофилактики, план ее реализации с привлечением ВОЗ и ЮНИСЕФ», - сказала Богатырёва.