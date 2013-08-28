Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами и градом

Завтра, 29 августа, в Украине ожидаются дожди с грозами и градом.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, ночью на Правобережье, утром и днем в Украине, кроме Крыма и Приазовья, дожди, грозы, в центральных, Одесской, Николаевской, ночью и в Прикарпатье, а днем и в северных областях местами сильные дожди, град.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы и шквалы 15-20м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях ночью 10-15°, днем 15-20° (в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 6-11°); на остальной территории ночью 14-19°, на побережье морей до 23°, днем 22-27°, в Крыму и Приазовье местами 30-33°.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь, местами сильный, гроза, местами град. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20м/с.

Температура ночью по области 10-15°, днем 15-20°; в Киеве ночью 12-14°, днем 16-18°.

Сегодня, 28 августа, температура воды в Черном и Азовском морях 22-26°; в Днепре возле Киева - 20°.