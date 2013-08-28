Бюджетные средства в первую очередь - на медицину и школы

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак отмечает, что Президент Виктор Янукович поставил задачу бюджетные средства в первую очередь направлять на финансирование сфер образования, здравоохранения и культуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал, выступая на августовской конференции руководителей заведений образования и педагогических работников Киевской области “Новые стандарты образования как необходимое условие повышения его доступности и качества”.

Рыбак отметил, что в общеобразовательных школах обучается почти 4,5 миллиона детей, а по количеству студентов Украина входит в первую десятку в мире с показателем почти в 2,5 миллиона студентов. Еще почти 1,5 миллионов детей посещают дошкольные учебные заведения.

“Новый учебный год начнет огромная армия молодых украинских граждан, которая по своему количеству превышает население многих стран”, - сказал Рыбак.

Спикер отметил, что в Украине школа и образование в целом – это «образ жизни и развития» общества.

“Развитие национальной системы образования, обеспечение ее инновационного развития, приведение ее в соответствие с европейскими и мировыми стандартами составляет приоритетное содержание политики Украинского государства и Президента Украины”, - отметил Рыбак.

Он напомнил, что по поручению Президента была разработана Национальная стратегия развития образования на период до 2021 года.

“Стратегия направлена на радикальное повышение качества и конкурентоспособности образования в новых экономических и социально-культурных условиях, на ускорение интеграции Украины в европейское образовательное пространство”, - сказал Рыбак.

По его словам, конечной целью “построения общества знаний” должен стать существенный рост интеллектуального, культурного, духовного и морального потенциала общества и личности.

“Президент ставит задачу: на первый план ставить образование, здравоохранение, культуру. И с этого нужно начинать формирование бюджетов. Меньше закатаем где-то в асфальт”, - сказал спикер.

Кроме того, во время конференции Рыбак вручил знаки отличия Верховной Рады Украины лучшим педагогам Киевской области.