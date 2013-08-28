Что влияет на здоровье украинских школьников

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак отмечает, что у него возникает беспокойство по поводу ухудшения здоровья украинских школьников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал выступая на августовской конференции руководителей учреждений образования и педагогических работников Киевской области “Новые стандарты образования как необходимое условие повышения его доступности и качества”.

“В парламенте хорошо известны проблемы, которые остаются нерешенными в средней школе. В первую очередь, вызывает беспокойство ухудшение здоровья детей школьного возраста в целом и младших учеников в частности”, - сказал Рыбак.

По его словам, среди прочих причин здесь доминируют именно школьные факторы. В частности, рост учебной нагрузки, нерациональное расписание, недостаточное освещение, некачественный воздух в классах и проблемы с питанием и питьевым режимом.

“Повышенного внимания требует начальное образование в сельской местности”, - прибавил Рыбак.

Кроме того, подчеркнул он, существует проблема с реформированием системы подготовки педагогов, а также достойной оплаты труда учителей.

Также председатель ВР подчеркнул важность воспитания молодежи.

“Недооценка воспитательной составляющей образования неизбежно ведет к провалам в формировании личности”, - сказал Рыбак и прибавил, что у молодых людей необходимо воспитывать, в частности, взаимоуважение и доверие.