На чиновников Минздрава открыто уголовное дело

Министерство внутренних дел Украины открыло уголовное производство по факту закупки служащими Министерства здравоохранения за государственные средства лекарств по необоснованно завышенным ценам.

Об этом МВД сообщило в ответ на депутатское обращение заместителя председателя партии «Батькивщина», народного депутата Павла Петренко, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».

В частности, говорится в сообщении, должностным лицам Минздрава инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением.

В «Батькивщине» отмечают, что цены на отдельные медицинские препараты, закупленные Минздравом Украины в 2012 году, существенно превышают цены на аналогичные препараты в странах их производства, а также в странах ближнего зарубежья, в частности, в Российской Федерации, Болгарии, Молдове, Польше, Словацкой Республике, Венгрии и Чехии. Эту информацию подтвердило ГП "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины".

Так, препарата «Золадекс» в 2012 году было закуплено 1899 единиц по 3270 грн, таким образом, в целом из госбюджета было потрачено 6 209 730 грн. Однако, как оказалось, в Польше этот же препарат стоит 2261 грн, то есть фактически Минздрав переплатил 1 914 932,61 грн.

Препарат «Эрбитукс», которого закупили 2188 единиц по 3671 грн, в Венгрии стоит 1808,6 грн, то есть при его закупке было переплачено 4 074 953 грн.

Препарат «Вифенд», которого закупили 5129 единиц по 1153,2 грн, в Болгарии стоит 968,5 грн. Переплачено – 947 275 грн.

Препарат «Кансидаз», которого закупили 1379 единиц по 4355 грн, в России стоит 4249 грн. Переплачено – 145 470,7 грн.

Препарат «Актилизе», которого закупили 2684 единиц по 5000 грн, в Болгарии стоит 3561,7 грн. Переплачено – 3 860 263 грн.

Препарат «Клексан», которого закупили 36483 единиц по 220 грн, в Польше стоит 189 грн. Переплачено – 1 096 679 грн.

Препарат «Куросурф», которого закупили 1868 единиц по 5019 грн, в России стоит 4743 грн. Переплачено – 515 455,9 грн.

Препарат «Имовакс полио», которого закупили 207300 единиц по 65 грн, в Словацкой Республике стоит 31,7 грн. Переплачено – 6 903 090 грн.

Препарат «Церезим», которого закупили 552 единицы по 16610 грн, в Болгарии стоит 13940 грн. Переплачено – 1 473 840 грн.

Таким образом, лишь на этих девяти препаратах можно было сэкономить более 20 миллионов гривень бюджетных средств, отмечают в «Батькивщине».

Учитывая эти факты, изложенные в депутатском обращении Петренко, МВД открыло уголовное производство по факту закупки служащими Минздрава за государственные средства лекарств по необоснованно завышенным ценам.

