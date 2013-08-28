На чиновников Минздрава открыто уголовное дело
Закупали лекарства по завышенным ценам
Министерство внутренних дел Украины открыло уголовное производство по факту закупки служащими Министерства здравоохранения за государственные средства лекарств по необоснованно завышенным ценам.
Об этом МВД сообщило в ответ на депутатское обращение заместителя председателя партии «Батькивщина», народного депутата Павла Петренко, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».
В частности, говорится в сообщении, должностным лицам Минздрава инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением.
В «Батькивщине» отмечают, что цены на отдельные медицинские препараты, закупленные Минздравом Украины в 2012 году, существенно превышают цены на аналогичные препараты в странах их производства, а также в странах ближнего зарубежья, в частности, в Российской Федерации, Болгарии, Молдове, Польше, Словацкой Республике, Венгрии и Чехии. Эту информацию подтвердило ГП "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины".
Так, препарата «Золадекс» в 2012 году было закуплено 1899 единиц по 3270 грн, таким образом, в целом из госбюджета было потрачено 6 209 730 грн. Однако, как оказалось, в Польше этот же препарат стоит 2261 грн, то есть фактически Минздрав переплатил 1 914 932,61 грн.
Препарат «Эрбитукс», которого закупили 2188 единиц по 3671 грн, в Венгрии стоит 1808,6 грн, то есть при его закупке было переплачено 4 074 953 грн.
Препарат «Вифенд», которого закупили 5129 единиц по 1153,2 грн, в Болгарии стоит 968,5 грн. Переплачено – 947 275 грн.
Препарат «Кансидаз», которого закупили 1379 единиц по 4355 грн, в России стоит 4249 грн. Переплачено – 145 470,7 грн.
Препарат «Актилизе», которого закупили 2684 единиц по 5000 грн, в Болгарии стоит 3561,7 грн. Переплачено – 3 860 263 грн.
Препарат «Клексан», которого закупили 36483 единиц по 220 грн, в Польше стоит 189 грн. Переплачено – 1 096 679 грн.
Препарат «Куросурф», которого закупили 1868 единиц по 5019 грн, в России стоит 4743 грн. Переплачено – 515 455,9 грн.
Препарат «Имовакс полио», которого закупили 207300 единиц по 65 грн, в Словацкой Республике стоит 31,7 грн. Переплачено – 6 903 090 грн.
Препарат «Церезим», которого закупили 552 единицы по 16610 грн, в Болгарии стоит 13940 грн. Переплачено – 1 473 840 грн.
Таким образом, лишь на этих девяти препаратах можно было сэкономить более 20 миллионов гривень бюджетных средств, отмечают в «Батькивщине».
Учитывая эти факты, изложенные в депутатском обращении Петренко, МВД открыло уголовное производство по факту закупки служащими Минздрава за государственные средства лекарств по необоснованно завышенным ценам.