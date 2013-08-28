Нужно ли осенью пить витамины
Легко выводятся из организма
Есть распространенное мнение, что за лето организм набирает витаминов на целый год.
На самом же деле, как только человек перестает употреблять в пищу свежие овощи и фрукты, часть витаминов мгновенно из организма исчезает и наступает авитаминоз.
Как раз этим объясняются ежегодные осенние эпидемии, массовые вирусные заболевания дошкольников, школьников и студентов.
Связано это с тем, что некоторые витамины легко выводятся из организма, т.к. они растворимы в воде, а мы ежедневно перерабатываем и выводим до трех литров разнообразных жидкостей.
Итак, вот перечень водорастворимых витаминов, которые нужно употреблять осенью:
Витамин В1 (тиамин) участвует в обмене углеводов, его отсутствие приводит к появлению мышечных болей, проблемам с сердцем и нервной системой.
Содержится в зародышах зерновых культур, печени, пивных дрожжах.
Только живое пиво может служить источником витамина В1.
Витамин В2 (рибофлавин) отвечает за зрение, участвует в процессах роста.
Содержится в дрожжах, мясе, молочных продуктах, рыбе, помидорах, цветной капусте, шпинате.
Витамин В3, он же витамин РР, он же никотиновая кислота.
Очень важен, т.к. без него не в организме не синтезируются почти все гормоны.
Если вам не хочется быть апатичным, слабым, рассеянным человеком - вам нужен этот витамин. Он содержится в кукурузе, молоко и печени.
Витамин В6 участвует в обмене жиров.
Недостаток приводит к ухудшению состояния сердца и сосудов, а также заболеваниям печени.
Содержится в дрожжах, цельном зерне, орехах.
Кстати, интересный факт.Витамины группы В могут синтезироваться в организме здорового человека, при условии нормальной работы кишечника.
Витамин С, аскорбиновая кислота.
Наиболее актуальный витамин, т.к. в организме человека не синтезируется вообще.
Если по витаминам группы В складывается ощущение, что осенью нужно пить живое пиво и покуривать сигарету, то спешу разочаровать - у курящих людей витамин С практически не усваивается.
Не курите и ешьте любые салаты, шиповник, смородину, землянику.
Аскорбиновая кислота сохраняется в варенье и сухофруктах.
Кроме восполнения водорастворимых витаминов необходимо чаще бывать на солнце.
Дело в том, что витамины группы Д, отвечающие за прочность костей, синтезируются в организме человека под воздействием ультрафиолета.
Совершенно обоснованным в осенний период является прием поливитаминов.
Не стоит думать, что синтетические витамины хуже натуральных, просто нужно принимать их совместно с пищей, чтобы жирорастворимая часть витаминов смогла всосаться.
Выбирая конкретный препарат, ориентируйтесь на состав, в котором должны быть вышеперечисленные витамины.
Производитель должен быть известным, предпочтительно - европейским, т.к. качественный поливитамин обычно не синтезируется в странах третьего мира.