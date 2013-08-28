Как правильно питаться при посещении тренажерного зала

Столичный тренер Руслан Дьячок рассказал, что эффект на мышцах можно увидеть минимум через три месяца постоянных занятий спортом.

"Раньше это невозможно. Потому в первый месяц у всех начинается боль в мышцах. Люди ходят в спортзал максимум два раза в неделю, а то и один раз. Лишь со второго месяца занятий начинают ходить три раза в неделю. Это наиболее оптимально. Ибо если каждый день - организм не успевает полностью восстановиться ", - говорит тренер.

Есть перед тренировкой Руслан советует за полтора часа. Через столько же можно есть уже после тренировок.

"Иначе организму трудно выложиться, пища будет мешать, так сказать. Еще довольно часто интересуются сколько в тренажерке пить воды. Я придерживаюсь такого правила: если вам очень хочется выпить во время тренировок - выпейте два-три глотка. Если больше - вы будете много потеть. Лучше выпивать уже после тренировок. Тогда отдадите всю необходимую организму влагу, которую он потратил ", - замечает тренер.

Чтобы достигать максимального результата на тренировках - надо и соответственно питаться.

"Кофе и чай сразу следует исключить из своего меню. Эти напитки содержат много кофеина, поэтому во время физических нагрузок может появиться одышка или начнутся проблемы с давлением. Надо также максимально отказаться от углеводов, в частности полностью от сахара и сладостей. Потому что для того, чтобы подкачать мышцы - надо сначала убрать жировую основу. А если есть углеводы - лишние килограммы будут долго исчезать ", - советует тренер.

gazeta.ua