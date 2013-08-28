Чай укрепляет зубы

Чай - один из самых популярных напитков в мире. Он также стоит на первых позициях в списках полезных продуктах. Последние исследования говорят о том, что чай защищает зубы от разрушения, передает "РБК". Для достижения оптимального эффекта нужно выпивать по три-четыре чашки чая в день.

По словам экспертов в лице Кэрри Ракстон, именно черный чай снижает риск кариеса за счет воздействия на стрептококки и лактобациллы. Первые передаются со слюной, а вторые известны своей способностью разрушать зубы. Важно: даже сахар не может помешать работе чая. Что касается зеленого чая, он также эффективен, но еще и борется с неприятным запахом изо рта за счет нейтрализации серы.

Известно: бактерии, находящиеся в ротовой полости, взаимодействуют с углеводами. В итоге химической реакции вырабатывается кислота, разрушающая зубную эмаль. Чай в состоянии снять воспаление, предотвратить адгезию и рост бактерий.

Ученые не раз доказывали, что в чае содержатся антиоксиданты, флавоноиды и катехины. Они-то, как раз, обладают антибактериальными свойствами. А еще чай, правда, именно зеленый способствует снижению веса, увеличивает расход энергии и стимулирует сжигание жиров.