Как мы сами выбираем, чем болеть

Существует медико-психологическая модель, согласно которой мы из-за микробов заражаемся и заболеваем. Психологическое видение трактует это по-другому: если мы накопили достаточно раздражения, например, по поводу работы, то мы, не имея возможности отдохнуть, в качестве отдыха выбираем болезнь.

Каждый раз, когда вы заболеваете, спросите себя, а зачем вам эта болезнь, почему ваше базовое “я” именно болезнь выбрало, как форму отдыха и расслабления. Если у вас есть хроническое заболевание, то спросите себя, что вы получаете за счет этой болезни: особые знаки внимания к себе. Те, кто серьезно больны, могут с раздражением читать подобное, но раздражение - это так же проявление ваших старых убеждений, что болезнь - случайность. Это не так. Каждый из вас сам зарабатывает и выбирает свою болезнь.

Например, девушка страдала серьезным неизлечимым заболеванием крови. Врачи отвели ей всего несколько месяцев жизни. Но она очень хотела жить. И входе работы она осознала, что болезнь ею выбрана, чтобы молодой человек, скоторым она живет в гражданском браке, не ушел от нее. Еще в детстве, когда она хотела, чтобы мама не пошла на работу, девушка заболевала инфекционными заболеваниями. И перенесла этот опыт во взрослую жизнь. Молодой человек своими реакциями напоминал ее мать, поэтому самым удобным способом удержания - стала болезнь.

Когда девушка осознала этот факт, она испытала полное потрясение. Несколько минут она была в полной прострации. Наша героиня стала выздоравливать. И через несколько месяцев анализы крови стали идеальными.

Сейчас постоянно рекламируются разнообразные медицинские препараты. Некоторые рекламы как раз и обращаются к страхам заболеваний: если примете таблетку, то обязательно выздоровеете.

Однажды мой коллега проходил обязательное повышение квалификации в институте повышения квалификации врачей. Уважаемый профессор, очень душевный человек с большим опытом работы рассказывал о лекарственных препаратах и их составе.Студенты добросовестно механически все записывали. После лекции коллега стал их расспрашивать, понимают ли они, что сам профессор лечит больных отнюдь не таблетками. Он лечит душевной энергией, наполняя ею эти самые таблетки. Психолога никто не понял, посмотрели как на душевнобольного. Однако вспомните докторовстаршего поколения, которые лечили буквально словом.

Приведу еще один пример. Молодой человек, пройдя интенсивный курс психоанализа, вылечился от гемофилии - несвертываемости крови. Врачи при этом сказали, что они ошиблись и химические анализы были неверными: в наличии была более легкое заболевание. Я не знаю, что там было насамом деле, но молодому человеку действительно полегчало, и его состояние серьезно изменилось именно в ходе психологической работы.

Я считаю, что, если невозможноизменить ход тяжелой болезни, то человек должен обязательно постараться изменить свое отношение к недугу. Он должен задаться вопросом: почему эта болезнь вошла в его жизнь, что посредством нее он познает в жизни, какие возможности открылись перед ним благодаря болезни? Это может удивлять или возмущать, но подобная работа над собой во многих случаях позволила людям "подружиться" с их болезнями, они осознали, что болезнь - это друг. Более того, они приняли то, что они больны. И осознали: зачем больны.

Возможно сейчас я говорю о непривычных вещах. И я понимаю, что сегодня их логически не обосновать, ножизнь сама по себе не совсем логична. Так что, во все это можно только верить или не верить.

У каждого из нас существуют своислабые места. Человек ворует энергию из разных мест своего тела или куда-тоее перекачивает с избытком. Либо энергия по каким-то причинам перестает направляться вовне на какие-то свершения и перенаправляется внутрь человека. В подобных местах и проявляются наши хронические заболевания. Так что, определить психологическую причину заболевания можно, просто посмотрев, что болит. Давайте посмотрим.

Головная боль

При возникновении головной боли нам обычно советуют принять таблетку. На самом деле, часто головная боль вызывается внутренним конфликтом: вы хотите что-то сделать, но вынуждены совершать обратное. Или в случае, когда внутри васпоявляется желание, а вы его подавляете.

Проблемы с глазами

Вообще любая проблема с глазами возникает буквально из-за того, что человек не хочет что-то видеть или наоборот старается чересчур пристально рассмотреть. При близорукости человек не смотрит вперед и не видит перспективы. При дальнозоркости человек живет в будущем, не осознавая текущего момента.

Болезнь ушей Человек не хочет чего-то слышать. Возможно, в семье ребенка было слишком много крика, и образовались ушные пробки. Ведь даже во взрослом состоянии мы делаем вид, что не слышим, если нам чего-то не хочется слышать.

Боли в области шеи

Буквально это означает, что шея перенапряжена, какой-то груз давит наголову. А когда возникает боль при повороте шеи, то это может означать, что человек не способен быть гибким.

Боли в горле могут возникать при неспособности выразить себя словами.

Когда болят плечи, то это означает, что существует какое-то бремя,человек тащит на себе какой-то груз. Обычно такие боли возникают у чересчур ответственных людей.

Боли в груди возникают при подавлении чувств. Человек ощущает загрудинные боли. Часто именно в этом месте создается энергетический панцирь, который дает о себе знать перенапряжением мышц.

Боли в сердце связаны с проблемами отдачи и принятия любви с подавлением чувства радости жизни. Сама боль может означать попытку радости прорваться наружу.

Болезни легких.

Вдыхаемый воздух означает обновление. Выдыхаемый - возврат отработанной энергии во вселенную. Поэтому, если проблемы с дыханием возникают при вдохе, то это может означать неприятие нового жизненного опыта. На выдохе - это невозможность отпустить старый опыт.

Болезни желудка означают, что мы чего-то не перевариваем в себе. Язва желудка указывает на то, что мы себя поедаем. Кстати, бывает, что после похода в гости детей начинает тошнить. Это может объяснять двуличность хозяев. Дети очень точно чувствуют, когда кто-то ведет с ними себя неестественно, думает одно, а говорит другое. Между прочим, подобное происходит и во взрослой жизни.Один мой приятель говорил, что качество алкоголя зависит в первую очередь откачества собутыльников и качества тостов. Бывает, что с кем-то выпьешь простого кофе, а потом чувствуешь, что напиток просится наружу.

Болезни или переломы рук. Обычно руки - это деятельное продолжение мыслей. Считается, что правой рукой мы даем, а левой - получаем. То есть, если у вас проблемы с правой рукой,то вы чего-то не хотите делать или давать. Проблемы с левой - не хотим чего-то принимать или получать.

Боли в суставах - означают подваленную обиду и негодование, негибкость.

Боли в спине возникают, если человек не чувствует поддержки и испытывает по этому поводу обиду, жалость к себе.

Проблемы с ногами.

Ноги - это наша способность к движению. Поэтому переломы или повреждение ног чаще всего свидетельствуют о том, что мы не хотим куда-то двигаться.

Если вы хотите представить, чем болен человек или, что его мучает, представьте себя этим человеком.

Допустим, вы замечаете, что ребенок пришел из школы не в себе. Вы спрашиваете, что случилось, а он молчит. Посмотрите на него внимательно: что изменилось в его общем энергетическом состоянии, как он управляет своим телом. Попробуйте отметить что-нибудь, за что можно зацепиться, хотя бы одну деталь. Например, понуро склоненная голова. Иногда проще что-либо заметить, если непристально, а украдкой разглядывать фигуру ребенка. Итак, вы отметили деталь. Уединитесь на некоторое время и представьте себя этим ребенком в этом состоянии, почувствуйте. Что происходит с вашим телом. И вы можете почувствовать, что внутри вас проявляется грусть или появится боль в животе.В ам останется только узнать, что действительно произошло в школе, по поводу чего он чувствует грусть: его обидели или ударили. А может быть, став ребенком,вы ощутите, что вам стало очень страшно или вас заполнит вина. То есть, у вас будет подсказка для последующего разговора с ребенком.

То же самое можно сделать и поотношению к себе. Попробуйте отсоединить от себя и образ вашей болезни. Посмотрите, что происходит с этим образом, под воздействием каких сил происходят изменения внутри вас, как эти изменения выражаются в виде болезни.

В случае, если вы заболели, повторяю: отнеситесь к вашему недугу с уважением, не вините себя. Значит, увашего базового “я” были какие-то веские основания. Болезнь стала последней возможностью для него привлечь ваше внимание к себе. Базовое “я” уже посылало вам весточки в виде каких-либо недомоганий, неприятных ощущений, которые были скорее энергетического плана. Но вы не обратили внимания.

Помните, что болезнь - это возможность чему-то научиться и вырасти духовно.

Сейчас я покажу упражнение,которое поможет встретиться со своей болезнью и поможет вылечиться.

Прислушайтесь к себе. Вызовите образ себя в момент ваших прошлых болезней. В своем внутреннем видении отодвиньте подальше образ себя в момент проявления болезни. Так, чтобы его можно было рассматривать со стороны, и он бывас не захватывал.

На каждом акте вдоха начните просто принимать эту болезнь. Как будто высострадаете маленькому раненому ребенку.

На каждом акте выдоха посылайте любовь и энергию поддержки и исцеления этой части вашего существа, части вашего базового “я”.

Проделывайте это несколько минут. Не прилагайте усилий.

Вы как бы являетесь высшим “я”, которое относится с безусловной любовью и принятием к такому методу движения к цельности, как болезнь. Вам нужно поддерживать эту часть.

Через некоторое время вы можете задать вопросы этой части вас.

Зачем вы создали эту болезнь?

Что она означает?

Как ее вылечить?

В какой-то момент вы почувствуете, что наступило принятие болезни. С этого момента начнется выздоровление.

Это же упражнение можноиспользовать и с целью исцеления других людей: вы можете попробовать поработатьс их образами. Только предупреждаю, не делайте усилий, не накачивайте энергией образ человека, которому вы посылаете любовь и исцеление. Не представляйте, что из вас к нему перетекает позитивная энергия. Вы просто молитесь за него,сострадаете ему, удерживая его во внутреннем внимании. Можете передать свою любовь и исцеляющую силу со словами: “Возьми и используй, как знаешь”. Не навязывайте ему то, что передаете. Может быть, болезнь требуется ему для самопознания, а при насильственном исцелении он не получит опыта.

Кроме того, убедительная просьба: не используйте вариации этого упражнения для того, чтобы изменить человека ради собственной выгоды. Помните, что, меняя человека, мы вмешиваемся в его судьбу. Если же это сделано без его ведома и желания, то это очень сильноеэнергетическое внедрение, за которое придется отвечать и платить.

Возможно, у вас ничего не получается с упражнением...

Я вам расскажу одну историю, которую мне поведал мой знакомый врач-реаниматолог.

Однажды его учитель - профессор - светила реаниматологии заболел. Врачи, которые его осматривали, сказали, что надежды на благополучный исход, к сожалению, нет. Предложили госпитализировать. Он отказался и остался дома. Потом он вызвал своего ученика и попросил его о нескольких неожиданных услугах: принести экзотических фруктов, организовать танец обнаженных девушек и прочие странности. То есть, он заказал все то, чего ему хотелось. Ученик удивился, но удовлетворил все странные просьбы профессора. В результате, через некоторое время профессор выздоровел и прожил еще много лет.

Так что, если у вас ничего не получается, то просто задумайтесь, чего вам не хватает в вашей жизни, чего вам хочется, и постарайтесь это воплотить. Может быть, тогда вы вернетесь к полноценной жизни.

Однако хочу предупредить, если вы заболели серьезно, не стоит пренебрегать обращением к врачам. Попробуйте использовать медикаментозное и психологическое исцеление в комплексе. Тем более, что большинство врачей так же вкладывают в лечение душу, осознают они это или нет.

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