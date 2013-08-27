Погода на завтра

Завтра, 28 августа, в южных областях, в Днепропетровской области и на Прикарпатье ожидаются дожди, местами грозы.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На остальной территории без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 19-24°; в южной и восточной частях ночью 14-19°, на побережье морей 18-23°, днем 24-29°, в Крыму, Херсонской, Запорожской областях до 32°.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 10-15°, днем 19-24°; в Киеве ночью 11-13°, днем 21-23°.

Сегодня, 27 августа, температура воды составляла в Черном и Азовском морях 22-26°; в Днепре возле Киева - 21°.