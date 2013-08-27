В каких случаях уреаплазмоз нужно лечить

Уреаплазма является условно-патогенным микроорганизмом, т.е. в норме живет в мочеполовой системе практически каждой второй женщины.

В большинстве развитых стран мира, например в США, при отсутствии симптомов воспалительного процесса, уреаплазма не лечится.

Диагноза уреаплазмоз в международном списке заболеваний нет, т.к. роль уреаплазмы в воспалительном процессе не доказана.

Любой микроорганизм потребляет питательные вещества и выделяет продукты распада.

Если воспаление в мочеполовой системе уже появилось, то жизнедеятельность уреаплазмы также может поддерживать воспалительный процесс на спровоцированной слизистой поверхности.

Именно поэтому есть такой термин - «условно-патогенный» и именно поэтому лечение уреаплазмы назначают при появлении симптомов.

Желание гинеколога пролечить уреаплазму вполне понятно, он, таким образом, страхуется от возможных осложнений.

С другой стороны - лечение бессимптомной уреаплазмы имеет ряд негативных моментов:

- назначаются достаточно мощные антибиотики (фторхинолоны, аминогликозиды, макролиды)

Кроме того, что эти препараты имеют внушительный список противопоказаний, побочных явлений, они еще и вызывают дисбактериоз кишечника, что приводит к снижению иммунитета, нарушению моторики кишечника, авитаминозу

- дисбактериоз влагалища также развивается на фоне приема антибиотиков, т.к. молочнокислые бактерии погибают, а на их место заселяется патогенная флора.

В результате появляются симптомы воспаления, выделения из влагалища.

Уреаплазма к этому безобразию отношения не имеет.

Впоследствии, назначается целый ряд препаратов, направленных на восстановление микрофлоры.

- лечение уреаплазмы и последующих осложнений в виде дисбактериоза стоит достаточно дорого.

Симптомы воспаления, при которых имеет смысл лечить уреаплазму:

Выделения из влагалища, зуд, возможна боль внизу живота у женщин.

Мутные выделения из мочеиспускательного канала.

У обоих полов может быть боль при мочеиспускании.

Начиная лечить уреаплазму, следует помнить о том, что:

- лечение собственно уреаплазмы проводиться одним препаратом, однократно или в течении нескольких дней.

- если вам назначили массу процедур, препаратов, в том числе гомеопатических, то необходимо проконсультироваться у другого врача.

- лечат и полового партнера, т.к. уреаплазма передается в процессе полового акта

При этом венерическим заболеванием не является, и ссориться из-за ее наличия не стоит.

lady.tochka.net