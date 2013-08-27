В каких случаях уреаплазмоз нужно лечить
Условно-патогенный микроорганизм
Уреаплазма является условно-патогенным микроорганизмом, т.е. в норме живет в мочеполовой системе практически каждой второй женщины.
В большинстве развитых стран мира, например в США, при отсутствии симптомов воспалительного процесса, уреаплазма не лечится.
Диагноза уреаплазмоз в международном списке заболеваний нет, т.к. роль уреаплазмы в воспалительном процессе не доказана.
Любой микроорганизм потребляет питательные вещества и выделяет продукты распада.
Если воспаление в мочеполовой системе уже появилось, то жизнедеятельность уреаплазмы также может поддерживать воспалительный процесс на спровоцированной слизистой поверхности.
Именно поэтому есть такой термин - «условно-патогенный» и именно поэтому лечение уреаплазмы назначают при появлении симптомов.
Желание гинеколога пролечить уреаплазму вполне понятно, он, таким образом, страхуется от возможных осложнений.
С другой стороны - лечение бессимптомной уреаплазмы имеет ряд негативных моментов:
- назначаются достаточно мощные антибиотики (фторхинолоны, аминогликозиды, макролиды)
Кроме того, что эти препараты имеют внушительный список противопоказаний, побочных явлений, они еще и вызывают дисбактериоз кишечника, что приводит к снижению иммунитета, нарушению моторики кишечника, авитаминозу
- дисбактериоз влагалища также развивается на фоне приема антибиотиков, т.к. молочнокислые бактерии погибают, а на их место заселяется патогенная флора.
В результате появляются симптомы воспаления, выделения из влагалища.
Уреаплазма к этому безобразию отношения не имеет.
Впоследствии, назначается целый ряд препаратов, направленных на восстановление микрофлоры.
- лечение уреаплазмы и последующих осложнений в виде дисбактериоза стоит достаточно дорого.
Симптомы воспаления, при которых имеет смысл лечить уреаплазму:
Выделения из влагалища, зуд, возможна боль внизу живота у женщин.
Мутные выделения из мочеиспускательного канала.
У обоих полов может быть боль при мочеиспускании.
Начиная лечить уреаплазму, следует помнить о том, что:
- лечение собственно уреаплазмы проводиться одним препаратом, однократно или в течении нескольких дней.
- если вам назначили массу процедур, препаратов, в том числе гомеопатических, то необходимо проконсультироваться у другого врача.
- лечат и полового партнера, т.к. уреаплазма передается в процессе полового акта
При этом венерическим заболеванием не является, и ссориться из-за ее наличия не стоит.