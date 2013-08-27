Основные признаки депрессии
14:46, 27 августа 2013Страна
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Человек не может адекватно оценить состояние из-за особенностей болезни
Основные признаки депрессии: потеря энергичности, усталость, безрадостность или отсутствие чувства удовольствия, пишет Медвестник. К ним могут присоединяться сниженные самооценка, умственная продуктивность; необъяснимое чувство вины, утрата уверенности в себе; замедленное мышление, нарушение способности думать и сосредоточиться; потеря веса и аппетита, трудности с пробуждением по утрам. Часто при маскированной депрессии отмечаются жалобы на разные необъяснимые боли.
Нередко человек в депрессии не может адекватно оценить свое состояние из-за особенностей болезни. Тогда необходима помощь близких, родственников, друзей.
Следует подозревать расстройство, если есть характерные признаки.
- Бледное лицо, потухший взгляд, сухая кожа; преобладание в одежде серого, коричневого и черного цветов; отсутствие косметики и украшений у женщин, неряшливость, безразличие к внешнему виду. Человек выглядит старше своего возраста.
- Пессимистический характер высказываний: «все плохо», «я полное ничтожество», «ничего нельзя изменить к лучшему», «ничего хорошего в жизни уже не будет». Пессимизм может выражаться в мрачном юморе.
- Мысли о нежелании жить — от простого разочарования, «усталости от жизни» до планов о суициде.
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