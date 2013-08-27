Основные признаки депрессии: потеря энергичности, усталость, безрадостность или отсутствие чувства удовольствия, пишет Медвестник. К ним могут присоединяться сниженные самооценка, умственная продуктивность; необъяснимое чувство вины, утрата уверенности в себе; замедленное мышление, нарушение способности думать и сосредоточиться; потеря веса и аппетита, трудности с пробуждением по утрам. Часто при маскированной депрессии отмечаются жалобы на разные необъяснимые боли.

Нередко человек в депрессии не может адекватно оценить свое состояние из-за особенностей болезни. Тогда необходима помощь близких, родственников, друзей.

Следует подозревать расстройство, если есть характерные признаки.